Logan Paul: il box di Carte Pokémon da $3,5 milioni potrebbe essere falso

Logan Paul, noto influencer statunitense, qualche settimana fa è salito agli onori della cronaca investendo ben 3,5 milioni di dollari nell'acquisto di 11 confezioni di Pokémon GCC Prima Edizione del 1999, tutte mai aperte e ancora sigillate.

La notizia ha prevedibilmente catturato l'attenzione di tutta la vivace community dei collezionisti, che da giorni discute dell'acquisto. Paul ha dichiarato che il box che ha comprato con tanto di autenticazione era l'unico al mondo ancora sigillato fin dal 1998. Qualcuno, in ogni caso, non ha potuto fare a meno di esprimere qualche dubbio al riguardo: i primi a farlo sono stati i responsabili del sito PokeBeach, i quali lo scorso 31 dicembre hanno avanzato dei dubbi sull'autenticità degli oggetti acquistati da Logan Paul.

Secondo il sito, la card box di Paul ha un codice di identificazione insolito: "Tutti i Base Set conosciuti e venduti nel corso degli anni avevano il codice prodotto 'WOC06033', indipendentemente dal fatto che appartenessero alla Prima Edizione o meno", spiegano i responsabili di PokeBeach. "La confezione di Paul ha l'etichetta con il codice 'WOC060331E', che dovrebbe stare a significare '1st Edition'. Tuttavia, non esistono esempi conosciuti di 1st Edition Base Set con la sigla '1E' nel codice prodotto".

PokeBeach ha inoltre corroborato i suoi dubbi facendo notare che il codice a barre sulla confezione in mano all'influencer restituisce il codice 'WOC06033', e non quello con '1E' in fondo, che quindi risulterebbe falso. Come se non bastasse, il font e la spaziatura del set di Paul non corrisponderebbero a quelli utilizzati da Wizards of the Coast negli anni '90. Infine, la procedura di autenticazione sarebbe stata effettuata da una piccola compagnia con pochissima esperienza in carte dei Pokémon.

Il Box Set di Logan Paul è davvero falso? Sebbene le prove fornite appaiono schiaccianti, l'unico modo di provarlo in maniera definitiva sarebbe quello di aprire la confezione e guardare al suo interno. Attendiamo sviluppi.