Logan Paul fonde 15 Game Boy in un 'tavolino d'artista': la community s'infuria

Non pago delle polemiche scatenate dal suo ultimo investimento da 3,5 milioni di dollari per carte Pokemon rare, il celebre YouTuber, attore e pugile Logan Paul ha mandato su tutte le furie i fan di Game Boy decidendo, ebbene sì, di realizzare un tavolo fondendo 15 modelli della storica console portatile di Nintendo.

In una serie di video condivisi sui suoi seguitissimi profili social, Logan Paul mostra con orgoglio i frutti del suo ultimo progetto creativo: un tavolino composto da una cornice metallica bicolore ispirata alle Sfere Poké e una base semitrasparente plasmata incapsulando quindici Game Boy Color in uno stampo all'interno del quale ha versato della resina epossidica.

La scelta di imbrigliare per sempre i Game Boy nella resina del tavolino, e quindi senza ricorrere a soluzioni alternative come delle teche sigillate o dei comuni espositori, ha spinto migliaia di appassionati di retrogaming a manifestare in maniera veemente il proprio dissenso nei confronti di Logan Paul e del suo ultimo "progetto di design".

La protesta scatenata sui social e sui forum di settore sta coinvolgendo anche molti fan dello stesso youtuber e attore ventiseienne, con messaggi di supporto e iniziative parallele lanciate in rete per contestare, a loro volta, l'atteggiamento dei patiti di retrogaming.

