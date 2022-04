Logan Paul ha indossato una carta Pokémon da quasi un milione di dollari a WrestleMania 38

La prima notte di Wrestlemania 38, tra gli show più importanti e seguiti della WWE, non ha affatto deluso gli appassionati, che hanno potuto vivere un bel po' di emozioni. Lo show ha dato spazio anche una celebrità relativamente nuova a questa tipologia di eventi, Logan Paul, che ha fatto parlare di sé per più di un motivo.

Logan Paul ha catalizzato l'attenzione su di lui fin dall'entrata in scena, quando ha sfilato accanto al proprio compagno, The Miz, portando al collo la carta dei Pokémon più costosa di sempre, un Pikachu Illustrator dal valore di ben 900 mila dollari! La star del web, a quanto pare, ha dimostrato di essere particolarmente a suo agio nell'ambiente, dal momento che è consuetudine per i wrestler approcciarsi al ring indossando i loro oggetti più costosi. Logan Paul non ha mai nascosto la sua passione per il Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon e, in particolare, per i suoi pezzi più rari. S'è parlato molto, ad inizio anno, della truffa da ben 3,5 milioni di dollari che ha subito da un collezionista: in quelle che credeva essere 11 confezioni datate 1999 ci ha trovato delle carte di G.I. Joe!

Il Pikachu Illustrator che ha sfoggiato la scorsa notte, oltre ad essere autentico, gli ha anche portato fortuna, poiché lui e The Miz hanno sconfitto Rey e Dominik Mysterio in un match Tag Team. Wrestlemania 38 prosegue stanotte con il secondo round di match, nel quale è atteso anche la star di Jackass Johnny Knoxville. Lo sapete che Logan Paul verrà aggiunto a WWE 2K22 tramite DLC?