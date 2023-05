Logitec G Cloud: al via ai preordini su Amazon della nuova console portatile

Amazon apre i preordini della nuovissima console portatile di Logitech in arrivo il 22 maggio, al prezzo di 359,99 euro con spedizione gratuita, nello store ufficiale Logitech è preordinabile a 10 euro in più, quindi 369,99 euro.

La nuovissima console di Logitech in arrivo tra pochi giorni è stata ideata per il cloud gaming, sarà possibile utilizzarla con Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW, servizi cloud tramite l’app Google Play Store, l’app Xbox Remote Play e l’app Steam Link.

Preordina ora su Amazon Logitec G Cloud con uscita prevista per il 22 maggio

Sarà quindi possibile giocare fino a 1080p a 60fps senza nessun download via Wi-Fi, è dotata di uno schermo FULL HD 1080p in 16:9 da 7 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, controlli completamente rimappabili, giroscopio e feedback aptico, il produttore inoltre ci garantisce una durata della batteria di oltre 12 ore, il tutto in una console portatile da 463 gr.

Supporta una connessione Wi-Fi fino a oltre 800 Mbps su una rete a 5 GHz, è dotata di un processore ottimizzato per ridurre la latenza del cloud gaming e di un ricevitore Wi-Fi studiato per ridurre le interferenze del segnale.

Come tutti gli articoli venduti e spediti da Amazon, è attiva una garanzia totale di 24 mesi per qualsiasi problema dovesse riscontrarsi con l'utilizzo di ciò che avete acquistato.