Logitech G: Beaths sfila in passerella con mouse e tastiere

I rappresentanti di Logitech G e Beaths ci informano di aver siglato una partnership a supporto dei giovani, dello sport e del panorama eSport. Il primo atto di questa partnership sarà l'organizzazione di una passerella a tema hi-tech.

A partire dal 10 giugno, infatti, prenderà il via la seconda edizione di ImpacTO: Sport Innovazione e Futuro. L'evento, organizzato dall'associazione di promozione sociale Sport Innovation Hub (SIH) presso il J | Hotel di Torino con il contributo della Camera di commercio del capoluogo piemontese e il patrocinio della Regione, si svolgerà in due giornate di scambio e confronto per ripensare lo sport come motore di sinergia tra progetti imprenditoriali, futuro sostenibile per i giovani e tecnologie avanzate.

In quest'ottica rientra l'iniziativa intitolata Esports, Aspetti Educativi, una tavola rotonda che avrà luogo il 10 giugno con la partecipazione di Beaths e la moderazione dell'Avvocato Domenico Filosa, coordinatore regionale AIAS – associazione italiana avvocati dello Sport.

La giornata del 10 giugno si concluderà con la Sfilata "Sport e Innovazione" con protagonisti gli studenti che sfileranno con capi di abbigliamento Beaths e attrezzature Logitech G, partner sulla passerella per questo progetto di natura formativa dedicato ai giovani ed all’informazione sport 4.0.

Il programma di eventi a cui parteciperà Beaths prevede anche l'incontro alle ore 12:00 dell'11 giugno del CEO Fabio Ferrotti al tavolo "Tecnologie Digitali e Industria dello Sport 4.0", introdotto da Marco Taisch, presidente del Competence Center lombardo MADE.