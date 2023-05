Logitech G Cloud: aperti i preordini in Italia con bundle limitato

Logitech G Cloud esce il 22 maggio in Europa, i preordini sono aperti presso alcuni rivenditori selezionati, in Italia la via più semplice per procedere con il preorder o l'acquisto è quella di passare da Amazon.

Logitech G Cloud costa 369.99 euro su Amazon, la spedizione è prevista in tempo per il day one del 22 maggio. Logitech G Cloud può contare su uno schermo touch Full HD da 7 pollici 16:9 con frequenza di aggiornamento 60 Hz e batteria capace di assicurare fino a 12 ore di autonomia, il tutto racchiuso in un hardware con un peso di 463 grammi.

Per il lancio, Logitech ha previsto un bundle a tiratura limitata in vendita solo dal 22 maggio al 22 giugno, questo pacchetto include oltre alla console Logitech G Cloud anche i seguenti bonus: fino a sei mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, un mese di iscrizione a NVIDIA GeForce NOW Priority e un mese di Shadow PC, tre servizi di Cloud Gaming che vi permetteranno sin da subito di avere accesso ad una vasta libreria di giochi AAA, AA e indie, tra cui le esclusive Microsoft come Sea of Thieves, Redfall, Halo Infinite, Hi-Fi Rush e le future uscite Forza Motorsport, Senua's Saga Hellblade 2 e Starfield.