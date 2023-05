Logitech G Cloud arriva in Europa! Prezzo, bundle, data di uscita e link per il preordine

Logitech ha annunciato che Logitech G Cloud sarà disponibile in Europa dal 22 maggio 2023, presto dunque la console sarà in vendita nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia, in aggiunta a Taiwan e al Nord America.

Logitech G Cloud costa 359 euro, la vendita al momento è prevista sullo store ufficiale di Logitech, su Amazon e presso catene come MSH Electronics, FNAC e Currys. Logitech ha pensato ad un bundle esclusivo per l'Europa (a tiratura limitata, disponibile fino al 22 giugno 2023) che include oltre alla console, fino a sei mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate con Xbox Cloud Gaming, un mese di NVIDIA GeForce NOW Priority e un mese di Shadow PC.

"Siamo entusiasti di portare finalmente G Cloud sul mercato europeo e di collaborare con i principali rivenditori e partner della regione", ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech G. "G Cloud offre un nuovo fantastico modo di accedere e giocare a centinaia di giochi e non vediamo l'ora di portarlo nelle mani dei gamer di tutta Europa."

Per saperne di più su questo nuovo device portatile per il gaming vi rimandiamo al nostro approfondimento su Logitech G Cloud. Potete preordinare Logitech G Cloud su Amazon Italia con disponibilità e consegna prevista per il 22 maggio.