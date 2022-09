Logitech G Cloud: Phil Spencer tesse le lodi della console, l'ha provata con Hideo Kojima

È ancora fresca di annuncio Logitech G Cloud, la nuova console portatile annunciata durante l'odierno LogiPlay. La piattaforma in arrivo ad ottobre in Nord America si dedicherà al gaming in streaming, e per questo ha fatto affidamento ad Xbox Cloud Gaming, oltre che su Google Stadia, NVIDIA GeForce Now e SteamLink.

A dare un immediato parere positivo sulla console di Logitech ci ha pensato Phil Spencer, il leader di Xbox che ha rivelato di aver provato in anteprima Logitech G Cloud durante i suoi recenti viaggi in Europa e Giappone.

"Uso Logitech G Cloud da circa un mese, incredibile dispositivo di streaming per giocare mentre sono lontano dalla mia console. Adoro la sensazione, la durata della batteria e le dimensioni dello schermo. L'ho portato in Europa e al TGS con me e mi sono divertito moltissimo a giocare, anche tramite il wifi dell'hotel", sono le parole condivise su Twitter da Phil Spencer.

Un successivo cinguettio di risposta inviato dall'account Twitter di Xbox ci rivela che, a fare compagnia a Phil Spencer in una delle sue prove, c'era anche Hideo Kojima. L'autore di Metal Gear Solid e Death Stranding si è maggiormente avvicinato al colosso di Redmond nel momento in cui le due parti hanno deciso di congiungere gli sforzi per dare vita ad un nuovo progetto esclusivo per Xbox, che ad oggi rimane ancora celato nel mistero.

Logitech G Cloud verrà distribuito negli USA e in Canada a partire dal 17 ottobre al prezzo di lancio di 349,99 dollari o di 299,99 dollari per chi effettuerà il pre-order della console.