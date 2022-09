Logitech G Cloud: quando esce, prezzo, specifiche tecniche, batteria, schermo e giochi

Logitech ha annunciato la console portatile Logitech G Cloud, nuovo hardware portatile che permetterà ai giocatori di divertirsi in mobilità grazie ai propri giochi preferiti tramite la tecnologia Cloud. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Logitech G Cloud.

Quando esce e quanto costa Logitech G Cloud?

Logitech G Cloud esce negli Stati Uniti e in Canada il 17 ottobre 2022 mentre il lancio nel resto del mondo (Europa compresa) non ha ancora una finestra specifica e non sappiamo se la console arriverà in Italia entro la fine dell'anno o nei primi mesi del 2023.

Per quanto riguarda il prezzo di Logitech G Cloud, la console costa 349.99 dollari di listino, coloro che effettueranno il preordine pagheranno però 299.99 dollari, promozione valida solo fino ad esaurimento scorte.

Logitech G Cloud specifiche tecniche

Le dimensioni di Logitech G Cloud sono pari a 256,8 x 117,2 x 32,9 millimetri, la console è equipaggiata con un chip Qualcomm Snapdragon 720G, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di spazio per l'archiviazione (espandibile) CPU Octa Core fino a 2.3 GHz. Completano la dotazione uno speaker stereo, ingresso da 3.5mm per collegare microfoni e cuffie, porta AUX e connettività Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz.

Quanto dura la batteria di Logitech G Cloud?

Logitech G Cloud è equipaggiata con una batteria ricaricabile ai polimeri di litio dal peso di 90 gramma e con una capacità di assorbimento di 23.1 Wh. L'autonomia promessa è di almeno 12 ore di gioco ma si tratta di valori indicativi e ovviamente variabili e influenzabili da numerosi fattori come la luminosità dello schermo, la presenza di eventuali accessori Bluetooth connessi, il volume dell'audio e la presenza o meno del Wi-Fi attivo.

Che schermo ha Logitech G Cloud?

Per G Cloud, Logitech ha adottato uno schermo multi-touch LCD IPS Full HD con risoluzione 1920x1080p 16:9, il display ha una diagonale 7 pollici, una luminosità pari a 450 nit e una frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz.

Che giochi si possono usare su Logitech G Cloud?

Logitech G Cloudcome GeForce Now Xbox Cloud Gaming . Non esistono giochi specifici per Logitech G Cloud dal momento che la piattaforma è stata progettata appositamente per il gaming in streaming e permette di accedere in mobilità a tutti i principali servizi in abbonamento.