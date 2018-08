Logitech G presenta il nuovo Mouse Gaming PRO Wireless

Logitech G annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato del nuovo Mouse Gaming PRO Wireless, il primo della famiglia di mouse Lightspeed ad essere progettato in collaborazione con atleti di eSports professionisti.

Il Mouse PRO Wireless è il risultato di oltre 2 anni di ricerca e sviluppo in collaborazione con più di 50 atleti di eSports professionisti in tutto il mondo: con soli 80 gr di peso, un esclusivo design dell'endoscheletro e una costruzione a parete da 1 mm, la novità di Logitech G è progettata per essere ultra-leggera ma incredibilmente resistente, combinando grandi performance e tecnologie di altissimo livello per offrire sempre la migliore e più professionale esperienza di gioco.