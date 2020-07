Logitech presenta le Cuffie X Pro Wireless: quello che c'è da sapere

Logitech ha presentato le sue nuove cuffie da gaming senza fili Logitech G Pro X Lightspeed che, come suggerisce il nome, fanno uso della tecnologia wireless Lightspeed pro-grade applicata ad uno dei suoi modelli di headset più amati, il Pro X gaming headset.

Dopo la presentazione della tastiera meccanica da gaming Logitech punta alle cuffie che, secondo quanto dichiarato dall'azienda, monteranno la tecnologia wireless Lighspeed, in grado di offrire una portata di circa 12 metri per una durata complessiva della batteria di circa 20 ore, prestazioni sicuramente di un certo livello per un headset wireless. Le Pro X Wireless dispongono di USB dongle da 2.4 Ghz e si avvalgono del software Blue VO!CE, che dovrebbe garantire una chiarezza della voce migliorata, il driver montato invece è un PRO-G da 50 mm con surround DTS 7.1.



L'involucro esterno del dispositivo è costruito in alluminio e l'imbottitura è in memory form, materiale che si adatta facilmente alle orecchie dell'utilizzatore e che in teoria dovrebbe aumentare il comfort d'uso durante lunghe sessioni di gioco. Tra le altre cose è possibile ricaricare le cuffie tramite cavo USB, una funzionalità non sempre presente negli headset di questo tipo, sopratutto in quelli pensati per il gaming.

Le Logitech G Pro X Wireless Lightspeed saranno disponibili su Amazon da agosto ad un prezzo indicativo di circa 200€.