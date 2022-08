Logitech e Tencent insieme per una console Cloud con supporto Xbox e NVIDIA GeForce Now

Logitech G e Tencent Games hanno annunciato una nuova collaborazione per dare vita ad una console portatile interamente basata su Cloud e compatibile con vari servizi di Cloud Gaming già disponibili sul mercato, tra cui NVIDIA GeForce Now e Xbox Cloud Gaming.

Purtroppo non ci sono dettagli di alcun tipo sul progetto, le due compagnie hanno pubblicato un comunicato stampa nel quale ribadiscono di "condividere la stessa visione sul futuro del gaming, con l'obiettivo di permettere a tutti di giocare ai propri giochi AAA preferiti anche lontano dal PC o dalle console domestiche."

Logitech G è da anni uno dei brand di riferimento per quanto riguarda l'hardware e gli accessori da gaming per PC e console di fascia media e premium mentre Tencent è uno dei colossi più in vista per quanto riguarda il software, da qui l'idea di unire le forze per un nuovo progetto che possa diventare un punto di riferimento per il Cloud Gaming in mobilità.

Al momento Logitech e Tencent non hanno mostrato il design della console portatile e non ci sono informazioni su specifiche tecniche, finestra di lancio, prezzi e altri aspetti del dispositivo, sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, speriamo già entro la fine del 2022.