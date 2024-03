Logitech volante, pedaliera e cambio G29/G920 in super offerta su Amazon

Il volante Logitech G29/G920, compatibile con PS4, PS5 e PC è in super offerta, una super occasione per acquistarlo, solamente 233,99 euro con lo sconto del 45% dal prezzo di listino di 409,99 euro ed il cambio a 35 euro.

Logitech volante G29-G920 in super promozione

Logitech Driving Force ‎simula la ‎sensazione di guidare un'auto reale con sterzo di precisione ed i pedali sensibili alla ‎pressione, sterza silenziosamente e dolcemente, dotato di ‎tecnologia Force Feedback, confortevole e con materiali di prima qualità, dall'acciaio ‎inossidabile e alla vera pelle cucita a mano, un tocco di lusso per un prodotto di ottima fattura. I pedali a sono regolabili ed il volante è dotato di una rotazione di 900° e di un ritorno ‎di forza a 2 motori per percepire ogni cambio di terreno.

Anche il cambio a 6 marce è acquistabile ad un prezzo super scontato, 35 euro con lo sconto del 43% dal prezzo di listino di 61,99 euro. Il volante G29 è compatibile con le piattaforme PlayStation e PC, il modello G290 è invece compatibile con con le console Xbox e PC.

Di seguito i link a tutte le offerte:

Se vi siete persi l'articolo per risparmiare altri 15 euro con il vostro acquisto? Vi rimandiamo al link in cui vi spieghiamo come fare.