Il logo di PlayStation 5 è troppo simile a quello di PS4? Jim Ryan di Sony spiega perchè

Ricollegandosi all'annuncio del logo di PlayStation 5 dal palco del CES 2020, Jim Ryan ha spiegato, in qualità di CEO di Sony Interactive Entertainment, perchè il colosso tecnologico giapponese ha deciso di creare un logo estremamente simile a quello di PS4.

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di Business Insider Japan, il presidente di SIE ha sottolineato come sia "importante dare un senso di coerenza ai prodotti all'interno del marchio e del brand PlayStation".

Sempre in merito alla sorpresa che ha accompagnato il reveal del logo di PS5, e alla conseguente reazione ottenuta dagli appassionati su social come Instagram con record di like, Ryan ci ha tenuto a precisare che il logo è un biglietto da visita "per chi, osservandolo, pensa immediatamente e in maniera positiva che 'questo è un prodotto PlayStation'".

Approfittando dell'occasione, il dirigente di Sony ha poi confermato come ci siano ancora delle caratteristiche uniche di PS5 ancora da annunciare, senza però entrare nel merito della questione e approfondire il discorso legato, ad esempio, al supporto via hardware al Ray Tracing su PS5, alle caratteristiche del controller DualShock 5 o alle funzionalità dell'SSD iperveloce.