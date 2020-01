Logo di PS5: su Instagram è l'immagine di una società videoludica più popolare di sempre

Mentre la comunità videoludica e la stampa specializzata continuano ad interrogarsi sulla reale efficacia della strategia comunicativa di Sony in vista del lancio di PS5, fatta di informazioni centellinate a cadenza irregolare, i numeri sembrano dare piena ragione al colosso giapponese.

Da quando è stato reso pubblico due notti or sono nel corso della conferenza al CES 2020 di Las Vegas, il logo di PlayStation 5 non ha mai smesso di far parlare di sé, e ha visto accrescere sempre più la sua popolarità sui social. Mentre vi scriviamo, sono oltre 5 milioni i cuori racimolati sul profilo Instagram ufficiale di PlayStation. Un quantitativo spropositato, che rendono il logo di PS5 l'immagine di una compagnia videoludica più popolare di sempre sul social network in questione. Il record precedente apparteneva all'annuncio del crossover tra Fortnite e Avengers, che dall'aprile del 2019 ad oggi ha raccolto "solo" 2,7 milioni di like. Il post relativo al reveal di Xbox Series X, datato 13 dicembre 2019, non ha ancora superato quota 1 milione, ed è fermo a poco più di 990.000 cuori.

Se la strategia di Sony avrà davvero successo, lo scopriremo solamente al lancio della console. Questo, intanto, appare sicuramente un ottimo inizio. Durante la conferenza al CES 2020 di Las Vegas Sony ha anche snocciolato i numeri di PS4 e PlayStation VR e confermato l'uscita a Natale 2020 per PS5, dandoci appuntamento nei prossimi mesi per la presentazione completa.