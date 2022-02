Il logo di Street Fighter 6 è molto simile a quello di un'azienda di Taiwan

Da ieri si discute del logo di Street Fighter 6 apparentemente proveniente da un sito stock, il logo del nuovo gioco Capcom è è molo simile ad un template in vendita su Adobe Stock con qualche piccola modifica, sembra però che il logo in questione non sia piaciuto solamente alla casa di Osaka.

La catena taiwanese Sunfar ha infatti utilizzato il logo stock cambiandone solamente il font mentre Capcom ha apportato piccole modifiche al design aggiungendo il numero "6" e sporcando l'immagine per renderla più "cruda", in linea con le atmosfere del picchiaduro.

Street Fighter 6 sarà focalizzato sugli eSport e il logo vuole ricordare proprio quello di compagnie di sport da combattimento e federazioni internazionali, il risultato finale però non sembra aver convinto la maggior parte del pubblico e c'è chi giudica il logo troppo anonimo e poco personale.

Capcom non si è ancora espressa in merito ma chissà che le polemiche delle ultime ore non costringano la casa di Osaka a cambiare il logo per ripristinare quello abituale della saga di Street Fighter, magari con qualche modifica per renderlo più attuale. Street Fighter 6 è ancora privo di una data di uscita, il gioco verrà presentato durante l'estate, tra pochi mesi avremo maggiori dettagli sul progetto.