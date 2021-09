LOL e AFK, nuovi interventi: Riot Games introduce il Queue Lockout

A breve distanza dall'introduzione della modalità 1v1 Red Bull Solo Q in LoL, il team di sviluppo del celebre MOBA ha un'ulteriore novità in serbo per la community di League of Legends.

Dalle ultime ricerche condotte dalla software house, è infatti emerso che il 9% del pubblico è ancora oggi interessato da ripetuti atteggiamenti tossici da parte di altri giocatori. Tra offese volontarie e abbandoni delle partite, sono molteplici i problemi che Riot Games mira a risolvere. Con l'obiettivo di creare un ambiente di gioco positivo, la software house ha ora introdotto nuove punizioni nei riguardi di iniziative AFK.

Nello specifico, farà presto la sua comparsa in-game il sistema del Queue Lockout. Quest'ultimo andrà a sommarsi alle già presenti condanne al Queue Delay, ovvero ritardi nell'ingresso in partita, portando però con sé un'azione più incisiva. Nello specifico, a seconda della reiterazione del comportamento nocivo, i Queue Lockout potranno imporre ritardi di ben 15 minuti per gli ingressi in partita, per un minimo di 24 ore sino ad un massimo di 14 giorni. Un'azione sicuramente incisiva, che vede passare i livelli di intervento in League of Legends dai precedenti tre agli attuali sette.



Contestualmente, Riot Games ha promesso di rendere più semplice un ripristino della reputazione per i giocatori "ravveduti". Prosegue inoltre l'azione del team per un trattamento equo delle diverse regioni del globo, in particolare in merito ad abbandoni non volontari delle partite, legati a reali problematiche di connessione.