LOL Chi Ride è Fuori: nasce il videogioco 8-bit ispirato alla serie Amazon Prime

Dopo il grande successo riscosso dalla prime due puntate di LOL: Chi Ride è Fuori, nasce il videogioco in 8-bit tratto dalla nuova serie esclusiva di Amazon Prime in cui 10 comici si sfidano cercando di rimanere seri ed impassibili alle battute dei propri colleghi.

Proprio come accade nella serie, anche in LOL - The Game il principale obiettivo sarà quello di riuscire a strappare un sorriso ai comici facenti parte dello show. Non lo faremo raccontando degli scherzi, ma semplicemente cliccando sui volti delle celebrità o su delle faccine divertite, a seconda della modalità in cui ci troveremo. Il gioco presenta insomma delle meccaniche molto semplici e immediate, ed è raggiungibile via browser, sia da desktop che da smartphone, in modo completamente gratuito. In LOL - The Game ritroveremo le controparti digitali dell'eterogeneo cast della serie, che pesca da un po' tutto il mondo dello spettacolo italiano, coinvolgendo nomi come Stefano Belisari (Elio e Le Storie Tese), Caterina Guzzanti (che prossimamente rivededremo nei panni di Arianna in Boris 4), Frank Matano, Pintus, Pasquale Petrolo (Lillo e Greg), Michela Giraud, Luca Ravenna, Fru dei Jackal, e Katia Follesa.

In calce potete dare uno sguardo all'annuncio del videogioco tratto dal programma condotto da Fedez e Mara Maionchi, mentre a questo indirizzo potete direttamente provare a giocare voi stessi una partita veloce.

Intanto, Frank Matano ha risposto alle accuse degli utenti Twitter che bollavano LOL: Chi Ride è Fuori come una fregatura, dal momento che credevano che i concorrenti sapessero in anticipo chi sarebbe entrato a far parte del cast nel corso delle puntate.