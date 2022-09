LoL Esports e Lil Nas X presentano l'inno dei Mondiali 2022 "STAR WALKIN"

Con Lil Nas X nei panni del nuovo Presidente di League of Legends, ecco a voi l'attesissimo inno del Campionato Mondiale di quest'anno: "STAR WALKIN", composto dall’artista in collaborazione con Lol Esports per celebrare l’evento competitivo più importante del MOBA firmato Riot Games.

Composto da Lil Nas X, "STAR WALKIN" è una nuova interpretazione dell'inno dei Mondiali, che introduce nel brano l'influenza dell'hip hop moderno celebrando i fan e i giocatori professionisti dell'eSport di LoL. Il video mostra i simboli più iconici di San Francisco, meta della finale dei Mondiali, e i giocatori professionisti di League of Legends del passato e del presente.

L'ambiente si trasforma mentre i protagonisti si spostano per la città, sottolineando il posto speciale che lo sport occupa nella nostra cultura e la maestria di ciascun giocatore professionista che lascia un segno sul mondo. Troverete un'easter egg quasi in ogni inquadratura, da richiami alle leghe regionali a giganteschi campioni trasformati in mech e aneddoti divertenti sui professionisti dell'eSport di LoL.

"Volevamo che l'inno dei Mondiali di quest'anno avesse un tocco speciale di Nord America e incarnasse completamente il marchio "I Soli e Unici" in tutta la sua sfrontata individualità. E chi meglio di Lil Nas X può rappresentare questa idea?" ha dichiarato Carrie Dunn, Responsabile creativa dell'eSport di Riot Games. "Lil Nas X ha preso la nostra visione e l'ha portata al livello successivo. "STAR WALKIN" cattura perfettamente l'instancabile spinta competitiva che anima i nostri professionisti, il desiderio ardente di conquistare il proprio posto nella storia e di raggiungere le stelle. È l'essenza del percorso di ciascun giocatore professionista verso la finale dei Mondiali e il momento in cui solleverà l'agognata Coppa degli evocatori. Sull'inno dei Mondiali ci sono sempre aspettative molto alte. Il brano deve motivare i professionisti, accendere i fan e preparare un pubblico dal vivo di migliaia, e milioni da remoto, di spettatori allo spettacolo dello scontro finale del torneo. E posso dire con certezza che STAR WALKIN ci riesce perfettamente."

Ancora una volta, dunque, ricordiamo il programma completo di Worlds 2022.