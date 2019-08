LoL, una ex giocatrice rivela: il Besiktas non paga gli stipendi da mesi

Secondo un post della giocatrice di League of Legends Natalie "Stratospanda" Kristiansen, ex membro di Beşiktaş Esports, l'organizzazione a quanto pare non ha pagato i suoi giocatori. Come potrete immaginare, il Beşiktaş Esports è la divisione esport associata alla squadra di calcio turca.

Natalie "Stratospanda" Kristiansen è entrata a far parte del roster femminile del club turco nell'ottobre 2018 e, secondo quanto dichiarato, ci sono stati problemi sin dal primo giorno. Il loro primo pagamento sarebbe stato spostato in avanti di diverse settimane, anzi, addirittura mesi.

Secondo in Twitlonger pubblicato da Stratospanda, questo è stato anche il caso di altri gruppi, nonché di molti membri del personale. Pare che il Beşiktaş sia arrivato al punto di costringere i giocatori a non rendere pubblici i problemi interni al team, minacciandoli di trattenere del tutto lo stipendio se avessero parlato.

Secondo Stratospanda, il BSK avrebbe cercato di convincere tutti i suoi giocatori presenti e passati a firmare accordi di non divulgazione nel tentativo di impedire che i problemi venissero a galla.

Una delle sue ex compagne di squadra, Olimpia "Komedyja" Cichosz, ha risposto al post originale, aggiungendo qualche dettaglio in più. Sostiene che il BSK prometteva cose come strutture di addestramento e giornate con i media, ma nulla è mai stato mantenuto. Ha anche affermato che la squadra ha chiuso il canale Discord dei giocatori per non far trapelare niente.

Il Beşiktaş come società multisport ha avuto i suoi problemi finanziari. Il club ha annunciato a febbraio 2018 che aveva debiti per quasi 450 milioni di Dollari, gran parte del quale proveniente dal loro stadio appena completato. Beşiktaş Esport presenta squadre in League of Legends maschile e femminile, CS: GO femminile e Zula (un titolo simile a Counter-Strike).

Il BSK, insomma, ha avuto problemi a pagare anche i suoi giocatori della squadra di calcio e si dice che l'organizzazione sia sull'orlo del collasso finanziario.