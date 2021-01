LoL: frammenti aspetto misterioso gratuiti su Prime Gaming, ecco quando ottenerli

Con Twitch Prime Gaming potete ottenere un frammento aspetto misterioso gratuito ogni dieci giorni, fino ad aprile 2021. Vi diciamo come e quando.

La popolare piattaforma di streaming è dunque tornata con una nuova promozione per League of Legends che consente ai giocatori (ovviamente di quelli che possiedono un abbonamento Prime Gaming) di avere la possibilità di riscattare gratuitamente frammenti aspetto misterioso per sbloccare le skin dei campioni.

Ogni 10 giorni circa, inizierà una nuova promozione, quindi cercate di segnarvi le date sul calendario, per non mancare nemmeno a un appuntamento con le reward.

Alcune di queste sono già attive e possono esser riscattate fino al 4 febbraio. Riceverete un frammento aspetto misterioso, che potete aprire nella pagina del client dedicata al bottino. È probabile che la promozione continui anche dopo questi tre mesi, ma non è stato annunciato ancora nulla.

Potete scegliere, poi, di tenere o distruggere tre frammenti per un Aspetto permanente casuale.

Le date in cui è disponibile la promozione sono:

Drop 1 - Frammento: 5/1 - 4/2;

Drop 2 - Frammento: 15/1 - 4/2;

Drop 3 - Frammento: 25/1 - 4/2;

Drop 4 - Frammento: 4/2 - 8/3;

Drop 5 - Frammento: 15/2 - 8/3;

Drop 6 - Frammento: 25/2 - 8/3;

Drop 7 - Frammento: 8/3 - 8/4;

Drop 8 - Frammento: 18/3 - 8/4;

Drop 9 - Frammento: 29/3 – 8/4.

Assicuratevi, ovviamente, di avere il vostro account Riot Games connesso a quello Twitch Prime Gaming. Se volete, poi, approfondire gli aspetti competitivi del MOBA targato Riot, vi consigliamo la guida alla nuova stagione esport europea.

Se, invece, siete più tipi da mobile, date un'occhiata alla nostra pagina dedicata alla versione tascabile di League of Legends, Wild Rift.