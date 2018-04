LoL: il fratello di Doublelift accoltella a morte la madre e ferisce il padre

Yihong Peng, il fratello trentenne del carryin forza al Team Liquid attivo in League of Legends , è stato arrestato a Orange County, in California, e accusato di omicidio dopo aver presumibilmente pugnalato a morte la madre e gravemente ferito il padre.

"Questo fine settimana ho ricevuto alcune terribili notizie", ha detto Doublelift in un post Twitlonger. "Mio fratello maggiore ha attaccato entrambi i miei genitori con un coltello e in seguito a questo attacco mia madre è morta e mio padre è rimasto gravemente ferito e ora si sta riprendendo in ospedale."

"Sto ancora elaborando questa notizia e sto per andare da mio padre e mio fratello minore per assicurarmi che stiano bene. Probabilmente starò tranquillo sui social media. Tutti mi potrete capire e mi supporterete come sempre fatto in passato."

La polizia è intervenuta a casa della famiglia del carry, a San Juan, dopo che un vicino ha riferito di aver visto Yihong Peng in strada con un coltello, verso le 10:30.

Gli agenti che hanno coadiuvato lo Sceriffo della Contea di Orange sono giunti sulla scena trovando la madre di Peng, Wei Ping Shen di 59 anni, con una ferita da arma da taglio che le è stata fatale. Il padre di Peng è stato invece trovato gravemente ferito e trasportato in un ospedale locale.

"Gli agenti sono arrivati ​​sulla scena in un minuto e hanno individuato due vittime, entrambe con ferite da coltello, e hanno visto il sospetto che tentava di fuggire dalla scena", ha detto in una dichiarazione lo Sceriffo. "Dopo una breve ricerca, il sospetto è stato preso in custodia senza incidenti: un coltello è stato recuperato". Yihong Peng è stato arrestato e traslato nella prigione della contea di Orange con l'accusa di omicidio ed è attualmente detenuto con cauzione fissata a 1 milione di dollari.È previsto che compaia in tribunale oggi.

La polizia dice che sta ancora indagando sul motivo che starebbe alla base del gesto del fratello di Doublelift.

Doublelift è uno dei giocatori di League of Legends più popolari del Nord America. Il 24enne è stato MVP dopo che Liquid ha sconfitto Echo Fox e ha guadagnato uno slot nella finale del campionato per la prima volta nella storia dell'organizzazione, che avrà luogo il prossimo 8 aprile.