LoL: Il Team Liquid chiude un round di investimento da 25 milioni di dollari

AXiomatic, la società partner del Team Liquid, ha raccolto 25 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato dal membro del consiglio esecutivo dei Golden State Warriors, Bruce Karsh. I Golden State Warriors, peraltro, sono già coinvolti direttamente nel campionato americano.

I Golden Guardians, infatti, sono entrati nel campionato di League of Legends durante il processo di franchising l'anno scorso.

Il nuovo round include investimenti da parte di membri del consiglio di Xingom, Ted Leonsis proprietario di Washington Wizards, Peter Guber co-proprietario di Warriors, e Jeff Viniki proprietario dei Tampa Bay Lightning.

Karsh, in un comunicato stampa, ha affermato: "Sono felice di collaborare di nuovo con Peter Guber che considero un visionario nel mondo dello sport e dell'intrattenimento. Con l'abile guida dei miei partner e del nostro co-fondatore e CEO Bruce Stein, mi aspetto che aXiomatic e Team Liquid godano di un futuro radioso."

AXiomatic possiede una quota di partecipazione importante in Team Liquid, organizzazione che ha vinto gli International del 2017 di DOTA 2 e, più recentemente, si è aggiudicata il suo primo titolo di League of Legends nel nuovo format in franchising del campionato nord americano.

Il team ha recentemente preso parte ai Mid Season Invitational 2018, con scarsi risultati. Come quota di ingresso nel NA LCS e per assicurarsi uno slot Team Liquid deve pagare una tassa di $ 10 milioni all'anno, nei prossimi anni.

L'investimento di 25 milioni può sicuramente aiutare l'organizzazione di adempiere a tale obbligo e consentirgli di investire in altri titoli in futuro.