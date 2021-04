LoL LEC: MAD Lions campioni, la fine (o l'inizio) di un'Era?

I MAD Lions sono riusciti ad imporsi sui Rogue nelle finali della LEC. Niente di strano, direte voi. Ebbene, questo successo in realtà è già entrato nei libri di storia dell’esport. E non solo per le modalità attraverso cui è maturata.

Dopo aver perso le prime due, infatti, i MAD Lions (in cui ha militato il nostro jungler Zhiqiang “Shadow” Zhao) si sono resi protagonisti di una rimonta che ha dell’incredibile, vincendo la serie 3-2 e rivendicando la prima vittoria del campionato LEC nella storia dell'organizzazione.

I MAD Lions hanno sostanzialmente interrotto una striscia lunga oltre sei anni in cui comparivano solamente i nomi dei G2 (otto titoli) e dei Fnatic (sette titoli).

"Congratulazioni a MAD Lions per essere diventati i campioni del 2021 LEC Spring Split dopo una vittoria storica contro Rogue. Lo Spring Split di quest'anno ha segnato la fine del predominio di G2 e Fnatic nella LEC, sottolineando che la profondità e la forza della competizione stanno diventando sempre più feroci ogni anno", ha affermato Alberto Guerrero, Esport Director di Riot Games - EMEA.

“Nonostante le sfide che continuiamo ad affrontare a causa della pandemia, siamo persino riusciti a dare il benvenuto ai team al LEC Studio di Berlino”.

Altro evento in qualche modo storico, se così vogliamo vederlo. Tra i primi appuntamenti dal vivo dopo la bolla dei Worlds lo scorso Novembre. Ora per i MAD Lions si apriranno le porte del Mid-Season Invitational islandese. L’obiettivo sarà emulare i colleghi europei G2 ed entrare definitivamente nella storia. Dal Nord America, invece, arriveranno i Cloud9, vincenti sui Liquid.