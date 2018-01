LOL Lega Prima Romics: le squadre si preparano a tornare in campo per l'ottava giornata

La breve pausa tra la settima e l’ottava giornata di campionatoha permesso alle squadre di ricapitolare la propria situazione e di correre ai ripari con le proprie formazioni in vista dell’inizio del girone di ritorno.

Dal 31 gennaio parte infatti la seconda metà della terza stagione di Lega Prima Romics che consegnerà, il 13 marzo, le squadre che giocheranno i playoff e quelle che dovranno invece lottare nei playout per mantenere il proprio slot nella massima competizione. Le prime due della stagione regolare conquisteranno il pass diretto per le finali del Romics del 5-8 aprile 2018, mentre dalla terza alla sesta posizione si affronteranno nei quarti di finale per conquistare un posto nella capitale.

Il 31 gennaio si parte alle 19.00 con il Team Forge primo in classifica che affronta gli ESC Gaming, attualmente ultimi a pari merito con i Racoon. Una partita apparentemente dall’esito scontato che non va sottovalutata. I primi hanno inserito due nuovi giocatori e potrebbe essere per loro l’occasione di esordire, così come per i due nuovi innesti degli ESC. Alle 21.00 è invece il turno di Outplayed e Racoon: all’andata finì in un clamoroso pareggio, risultato che fa capire quanto sia importante seguire il match fin dall’inizio.

L’1 febbraio inaugurano le danze Team Qlash Academy e Team EasyFix co-HOP: i primi sono reduci da un periodo di grande difficoltà di cui gli EFC potrebbero approfittarne. Un solo punto li separa in classifica, oltre al prestigio per gli EFC di superare una realtà come i Qlash. Alle 21.00, infine, chiudono l’ottava giornata Inferno eSports e iDomina eSports. Gli iD hanno da poco perso il secondo posto in classifica ma sembrano ugualmente saldi al terzo posto. Gli Inferno dal canto loro, dopo un inizio difficile, sembrano aver ingranato la marcia giusta e conquistato 4 fondamentali punti in chiave salvezza.

Tutte le partite sono in diretta su GEC TV. A partire da oggi anche una seconda importante novità sul lato casting. Dopo l’ingresso di Lorena Tulip Rusu come tech, avremo un nuovo PBP che verrà rivelato nell prossime ore.