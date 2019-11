LoL Mercato, Faker rinnova con SK Telecom T1: sarà ancora mondiale?

Secondo il database ufficiale di Riot Games, Lee "Faker" Sang-hyeok, uno dei giocatori più conosciuti e famosi di sempre di League of Legends ha appena esteso il suo contratto con i SK Telecom T1.

Faker avrebbe dunque accettato di rimanere con i tre volte campioni del mondo almeno fino al 2021. I SK Telecom T1 non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

Si potrebbe pensare che una stagione come quella passata di SKT non sia stata deludente, visto che la formazione coreana ha ben figurato negli MSI e tutto sommato nei Worlds, oltre a vincere entrambi gli Split della stagione regolare in madrepatria.

Invece, la loro sconfitta contro i G2 ai Worlds ha messo in discussione nuovamente la squadra, come se il loro percorso fosse stato un fallimento. Nonostante le pressioni esterne e i malumori interni al team pare, comunque, che la maggior parte dei giocatori estenderà i contratti in essere con la squadra, in vista della stagione 2020.

Poter contare nuovamente su Faker, per l'organizzazione, rappresenta un punto fermo da cui ripartire. La leggenda coreana, ormai, è negli SKT dal lontano 2013 e può dire di aver già raggiunto tutti i traguardi che un giocatore professionista può sognare.

Ancora non è dato sapere se la storica formazione coreana potrà ambire al mondiale. Ciò che è certo è che Faker continuerà a rappresentare non solo il volto ma anche il collante della squadra.