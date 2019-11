LoL Mercato, dopo Huni, altro colpo milionario per i Dignitas: 1.5 milioni per Vulcan

Secondo un report del portale ESPN che riprende alcune voci di mercato post stagionale di League of Legends, i Dignitas avrebbero accettato di dare il support Philippe "Vulcan" Laflamme ai Cloud9 per una cifra stimata di 1.5 milioni e l'acquisto dell'AD carry Johnson "Johnsun" Nguyen.

La cifra emersa nelle scorse ore di ben 1.5 milioni di Dollari appare come una delle più alte pagate per l'acquisto di un giocatore nell'intera storia di League of Legends.

I Cloud9, in teoria dovrebbero tenere in squadra il top laner Eric "Licorice" Ritchie, il jungler Robert "Blaber" Huang e Yasin "Nisqy" Dincer. Dignitas, peraltro, sono balzati agli onori della cronaca esport per aver esteso il contratto con Heo "Huni" Seung-hoon per due anni e per un valore totale di 2.3 milioni di Dollari.

Johnsun, invece, dovrebbe andare nel team Dignitas Academy. Negli ultimi mesi, l'AD canadese ha giocato per l'Academy del Team SoloMid. Dunque cosa c'entra nell'accordo?

Johnsun pare essere stato acquisito dai Cloud9 per entrare nella contropartita per Vulcan. Niente male, visto che la sua carriera andrà con tutta probabilità a migliorare. Sia i Cloud9 che i Dignitas (ricordiamo, ex Clutch Gaming), hanno partecipato ai Worlds 2019, con prestazioni decisamente misere, che li hanno portati a salutare il torneo prematuramente.