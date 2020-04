LoL Mid Season Invitational 2020: dal rinvio alla cancellazione?

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi qualche settimana fa l'MSI 2020 League of Legends, evento di metà stagione importante e seguito quanto i Worlds di fine anno, è stato rinvitato a causa della pandemia globale legata al Covid-19 che, ovviamente, ha avuto un impatto devastante anche sugli eventi esport in tutto il mondo.

L'MSI 2020, inizialmente, era stato rinviato da maggio a luglio ma dall'annuncio nessun altro aggiornamento è stato pubblicato da Riot. Ora, stando alle voci che si stanno rincorrendo da un po' di tempo, pare che l'evento sia stato definitivamente cancellato.

L'ha affermato Travis Gafford, reporter di League of Legends, durante il suo Hotline League dicendo di essere abbastanza sicuro della fonte che glielo ha riferito "Non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno", ha comunque aggiunto.

Riot Games, ad ogni modo, non ha ancora commentato il rumor. Quindi può essere anche una semplice considerazione relativa alla situazione attuale. Ad ogni modo, non ci sarebbe da meravigliarsi se la voce si rivelasse fondata.

I campionati nazionali, regionali e continentali come l'EU Master (che vede presenti anche due formazioni italiane, le finaliste del PG Nats), invece, proseguono online. Per gli eventi live, invece, bisognerà attendere ancora un bel po'.