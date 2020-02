LOL PG Nationals Spring Split 2020: finale rinviata a causa dell'emergenza Coronavirus

Con il rinvio di Cartoomics a causa dell'emergenza Coronavirus, subiscono importanti cambiamenti anche le date delle semifinali e le finali del torneo League of Legends PG Nationals Spring Split 2020 che avrebbero dovuto svolgersi proprio a metà marzo alla fiera di Milano.

L'organizzazione comunica quanto segue: "Cartoomics, l’evento di Fiera Milano dedicato al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento, che avrebbe dovuto ospitare anche le semifinali e le finali del League of Legends PG Nationals Spring Split 2020, previsto inizialmente dal 13 al 15 marzo è stato posticipato dal 2 al 4 ottobre 2020 nei padiglioni di fieramilano, a Rho. La scelta è dettata dal senso di responsabilità degli organizzatori al fine di tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partners, a seguito dal rapido evolversi della diffusione del Covid-19. Alla luce di questo nuovo risvolto, PG Esports comunica che il torneo non verrà interrotto e proseguirà regolarmente nelle prossime settimane con le fasi online, come già previsto dall’organizzazione."

Maggiori dettagli e aggiornamenti sul League of Legends PG Nationals Spring Split 2020 sono attesi a breve e verranno diffusi attraverso i canali social ufficiali di PG eSports.