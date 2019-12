LoL Red Bull Factions 2019: ecco i pretendenti al titolo nazionale

La strada verso la finale del Red Bull Factions, il torneo di League of Legends tra fazioni targato Red Bull, ha raggiunto il suo momento clou. Lo scorso 6 dicembre si è infatti conclusa la fase The Tower, la novità di questa quarta edizione che ha visto i team qualificati e le wild card impegnati per ben cinque settimane.

Il quinto e ultimo appuntamento ha visto trionfare i QLASH Forge, seguiti dagli Outplayed e dal team MOBA ROG (freschi vincitori dell'EsportFest di Roma), che si piazza al terzo posto della classifica.

Sono dunque questi i tre nomi con i punteggi più alti che potranno accedere alla finale, giocandosi poi il gradino più alto del podio in un evento live all’interno dell’Infront Studio di Milano (Via Feltre, 17). L’appuntamento per tutti gli appassionati è sabato 14 dicembre a partire dalle 15:00.

I biglietti per la finale dal vivo sono già acquistabili su TicketMaster. Il primo appuntamento del Red Bull Factions 2019 è stato con le fasi di qualificazione online, da ognuna di queste date sono stati selezionati i due team migliori per un totale di quattro.

Ad affiancare le squadre invitate direttamente da Red Bull, che quest’anno erano QLASH Forge, Racoon, Samsung Morning Stars, MOBA ROG e Outplayed, ci sono state quindi le Manguste Esport, Adriatic Wolves, YDN Devils e il Team zeta. La competizione quest’anno è stata caratterizzata dal The Tower. Il formato The Tower è un’aggiunta di spessore all’ormai noto format del Factions. La competizione targata Red Bull, infatti, è caratterizzata da una speciale regola per cui, durante la scelta del Campione da utilizzare, invece di effettuare il classico ban dei singoli eroi, si andranno a escludere intere fazioni composte dai personaggi di League of Legends. Una metodologia di gioco che rende la sfida ancora più interessante e che, dopo quattro anni, i fan hanno ormai imparato a conoscere e ad amare.

Dieci appuntamenti per cinque settimane in cui i vari team si sono sfidati in scontri a eliminazione diretta, accumulando i punti che hanno garantito solamente ai tre migliori l’accesso alla finalissima dal vivo a Milano, l’apice di un percorso di oltre due mesi.

L’evento finale vedrà sfidarsi in primis il secondo e il terzo team in classifica generale, dopodiché i vincitori del match dovranno vedersela con la squadra che detiene il primo gradino del podio e cercare di raggiungere la vittoria per affermarsi come nuovi Campioni Italiani 2019. Per seguire tutte le ultime fasi del torneo, basta collegarsi al canale ufficiale Twitch di Red Bull, dove verranno trasmessi tutti i match in live streaming.

Centinaia di partecipanti e oltre 50.000 gli spettatori che hanno seguito assiduamente tutta la competizione, dalle qualifiche alle finali: questi i numeri della scorsa edizione del Red Bull Factions. Il Factions è indubbiamente una delle competizioni dedicate al videogioco di Riot Games più amate e quest’anno è tornato in grande stile con una quarta edizione ricca di novità.