LoL Red Bull Factions: al via la quarta edizione del campionato, con grandi novità

Il Red Bull Factions di League of Legends è pronto a tornare in grande stile con una quarta edizione ricca di grandi novità. Per chi non conoscesse ancora il motivo per il quale il torneo si chiama “Factions” vi spieghiamo l'origine.

Il torneo si basa su una regola molto semplice: durante la scelta del Campione da utilizzare, invece di bannare i singoli eroi, le squadre andranno a escludere le fazioni a cui appartengono proprio i campioni di League of Legends.

Ad ongi modo, il formato The Tower (che verrà utilizzato dopo i primi Open Qualifier) vedrà impegnati i team per cinque settimane, fino alla finalissima di dicembre. Al termine di questa fase, le tre squadre con i punteggi più alti potranno accedere alla finale e avranno così l’opportunità di sfidarsi dal vivo a Milano. Bocca cucita, al momento, sulla location scelta per ospitare l'evento.

Le prime fasi di qualificazione si svolgeranno online il 19 e il 26 ottobre: da ognuna di queste date verranno selezionati i due team migliori. Ovviamente, alcune delle realtà esport più importanti del paese sono già state invitate a partecipare: stiamo parlando di QLASH Forge, Racoon, Samsung Morning Stars, MOBA ROG e Outplayed.

Il canale ufficiale Twitch di Red Bull trasmetterà come di consueto il torneo, dove verranno trasmessi tutti i match in live streaming.

Per iscriversi ai Qualifier, invece, bastano andare sulla pagina del sito dedicata al Red Bull Factions 2019.