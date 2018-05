LoL: Riot Games e HSEL annunciano un campionato per i college in Australia

Riot Games e la High School Esports League (HSEL) hanno lanciato un nuovo torneo di League of Legends dedicato ai giocatori delle scuole superiori in Australia. Sedici scuole superiori australiane hanno aderito al campionato al torneo che inizierà proprio oggi.

La crescita dell'esport in tutto il mondo ha portato a uno straordinario sviluppo anche a livello scolastico, inclusi corsi di laurea e tornei nei college statunitensi. Riot Games, in questo ambito è una delle prime società a sponsorizzare l'esport a livello scolastico.

"Come gli sport tradizionali, i giochi online sono ormai una parte importante della vita dei nostri figli in un momento cruciale e formativo", ha ricordato Ivan Davies, dipendente Riot. "Si stanno sviluppando abitudini permanenti che informano il successo futuro."

La HSEL è stata fondata all'inizio del 2018 da Woody Wu, ex community manager di Riot Games. Insieme al sostegno delle scuole, l'organizzazione ha concluso una partnership con il Commissario per l'infanzia e i giovani del Sud Australia per portare avanti l'impegno di educare i bambini e consentire loro di giocare responsabilmente online.

"Il gioco è molto importante per molti giovani", ha dichiarato Helen Connolly, commissario per l'infanzia dell'Australia Meridionale. "Se facciamo lo sforzo di capire a cosa giocano i giovani e incoraggiamo una sana relazione con il gioco, ne vedremo anche i benefici".

Il nuovo campionato HSEL, che copre diversi stati occidentali e meridionali del continente, insieme alla High School League, un torneo simile che copre la parte orientale del paese e la Nuova Zelanda, permetterà alle squadre di qualificarsi per i campionati nazionali.

Se siete curiosi di scoprire questa iniziativa di Riot Games e vedere come sono i campionati collegiali, potete seguire le partite sul canale Twitch di HSEL.