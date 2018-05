LoL: il Summer Split sarà a Madrid per il gran finale. I Fnatic torneranno vincitori?

La fase conclusiva del Summer Split EU LCS culminerà in questa stagione nella soleggiata capitale spagnola in quello che sarà l'ultimo evento di League of Legends organizzato in Europa quest'anno.

Le finali del Summer Split si terranno l'8 e il 9 settembre presso il Palacio Vistalegre, un'arena polifunzionale con una capacità di 15.000 posti a sedere. Tra l'altro, lo stesso luogo in cui nelle finali del 2015 i Fnatic riuscirono a sconfiggere gli Unicorns of Love.

Quest'anno il team Fnatic ha vinto lo Spring Split, mettendo fine al regno dei G2. Dopo la loro presenza all'MSI, l'organizzazione nordica punta a riprendersi il dominio europeo. Il cammino dei Fnatic nel Mid Season Invitational si è concluso infatti in semifinale per mano dei campioni RNG (tra le cui fila milita il campionissimo Uzi).

Le vittorie rimediate durante l'MSI contro il Team Liquid e Kingzone DragonX avranno probabilmente dato loro un'iniezione al morale. Per il Summer Split i G2 potrebbero ancora essere una formazione particolarmente ostica da battere, dato che cercheranno vendetta.

Il Summer Split EU LCS inizierà venerdì 15 giugno alle 17:00 con i Vitality che sfideranno gli Splyce in apertura e, successivamente, i Fnatic scenderanno in campo contro i Misfits. Poi, dopo la terza settimana, ci sarà una breve pausa all'inizio di luglio per il torneo Rift Rivals. In questa competizione tre formazioni europee sfideranno tre formazioni nordamericane.

Per l'Europa avremo Fnatic, G2 e Splyce mentre, per il Nord America, ci sarà il Team Liquid, Echo Fox e 100 Thieves.