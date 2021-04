League of Legends, Valorant, LoL Wild Rift: tutte le novità in arrivo, parla Riot Games!

Sono moltissimi i progetti attualmente in cantiere presso i team di sviluppo di casa Riot Games: ma quali sono esattamente le novità in arrivo nel prossimo futuro?

Per presentare tutti gli aggiornamenti in merito, la Redazione di Everyeye ha avuto modo di ospitare nel proprio studio di Milano Carlo Barone, di casa Riot Games. Quello della software house è un universo che non ha bisogno di presentazioni, portatore - tra gli altri - dello straordinario successo planetario di League of Legends. Negli ultimi anni, il colosso videoludico ha ampliato con grande ritmo la rassegna delle produzioni con la quale è presente nel settore, proponendo al pubblico interessanti innovazioni.

Impossibile non nominare in questo ambito League of Legends: Wild Rift, declinazione mobile e console di LoL che punta a proporre un'esperienza MMO più immediata nella fruizione rispetto alla controparte PC. Presente all'appello anche Valorant, che ha portato Riot Games ad avventurarsi null'universo degli shooter, con un occhio di riguardo per la scena competitiva. Contestualmente, prosegue il supporto storico a League of Legends, senza dimenticare Runeterra e moltissime altre IP.



Nel caso in cui vi siate persi l'appuntamento in diretta con Carlo Barone, non temete: la replica integrale della chiacchierata condotta in compagnia del nostro Francesco Fossetti è già disponibile. Come sempre, trovate il video direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye On Demand: buona visione!