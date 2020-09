LoL Worlds 2020: inizia il conto alla rovescia, tra speranze e gruppi della morte

Riot Games ha ufficialmente annunciato i ragruppamenti per i Mondiali di League of Legends che stanno per iniziare nella bolla di Shanghai. Alcune squadre se la caveranno facilmente, mentre altre potrebbero avere qualche difficoltà a sopravvivere.

Il cosiddetto "Gruppo della morte" di quest'anno sembra essere il Gruppo D con Top Esports, DRX e FlyQuest. Questo gruppo è pieno di Mid-Laner che hanno performato molto bene, come Jeong "Chovy" Ji-hoon dei DRX, Tristan "PowerOfEvil" Schrage dei FlyQuest e Zhuo "Knight" Ding dei Top Esports.

Un altro gruppo abbastanza complesso è il Gruppo B, con i Rogue la vincitrice dell'LCK Summer Damwon Gaming e la seconda classificata dell'LPL Summer JD Gaming.

TSM, Fnatic e Gen.G daranno sicuramente vita a un grande spettacolo nel Gruppo C. I G2, invece, paioni esser quelli più fortunati di tutti: i secondi classificati dell'anno scorso si troveranno di fronte Suning e Machi Esports.

Dai quattro gruppi mancano le squadre che si qualificheranno attraverso la fase di Play In. Ecco le dieci squadre, divise in due gruppi.

Gruppo A: Team Liquid, MAD Lions, Esport legacy, SuperMassive eSports, INTZ eSports.

Gruppo B: LGD Gaming, PSG Talon, V3 Esports, Unicorns of Love, Rainbow7.

Le prime due squadre di ogni gruppo Play-In avanzeranno alla fase a gironi, mentre le altre verranno definitivamente eliminate dal torneo.