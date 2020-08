LoL Worlds 2020: Riot Games e Universal Music ancora insieme per la colonna sonora

Il campionato mondiale di League of Legends, come sappiamo, quest'anno si terrà nella “bolla” di Shanghai per venire incontro alle esigenze dettate dalla situazione sanitaria globale.

Riot Games, per l'occasione, ha rinnovato la partnership con Universal Music per produrre la colonna sonora dei Worlds 2020.

Rispetto agli anni scorsi, la divisione cinese di Universal Music Publishing Group ha deciso di collaborare proprio con Riot Games per organizzare un boot camp di artisti da cui selezionare non una bensì sei canzoni per il campionato del mondo.

Il boot camp si è svolto tra il 24 e il 27 luglio al GUM Studio di Shanghai. Tra i musicisti partecipanti c'erano anche i Matzka, vincitori del premio Golden Melody Awards (premio equivalente dei Grammy occidentali istituito dal ministero della Cultura di Taiwan per gli artisti in lingua) per la migliore band e Gong, candidato per il premio come miglior nuovo artista GMA.

Joe Fang, amministratore delegato di UMPG China, ha dichiarato: "Sono onorato di collaborare con Riot Games per questa iniziativa per conquistare i cuori e le menti della community cinese e celebrare questo evento di riconosciuta fama mondiale".

Tutti gli artisti coinvolti hanno lavorato insieme in studio e da remoto, creando nuovi brani dedicati all'esport. Sebbene UMPG abbia pubblicato l'elenco dei partecipanti, è ancora un mistero su chi davvero eseguirà sul palco queste nuove canzoni.

Alcuni hanno ipotizzato che potrebbe esserci un mix di famosi artisti asiatici e dei migliori artisti americani della scuderia Universal. Per i Worlds 2014, ad esempio, Riot Games si è avvalsa della collaborazione degli Imagine Dragons, non solo fan del gioco (e tra i proprietari dell'organizzazione Rogue) ma anche in forza proprio a Universal.

Inoltre Tencent, proprietaria di Riot Games, possiede una quota del 10% di Universal.