LoL Worlds 2020, Riot pensa al futuro: 'Sarà l'evento più grande della storia'

Dopo la finale dei Worlds 2019 che hanno visto trionfare i cinesi FPX all’AccorHotels di Parigi, Riot Games ha mandato un messaggio a tutti i fan. Il campionato mondiale del prossimo anno come sappiamo si svolgerà in Cina, a Shanghai, e sarà la decima edizione.

Le ambizioni sono molte: non sarà solo il più grande evento esport di tutti i tempi, ma mira a essere uno dei più grandi eventi sportivi della storia. Il torneo del 2019 è durato più di un mese ed è stato ospitato in tre città: Berlino per le fasi a gironi, Madrid per i quarti di finale e le semifinali e Parigi per la finale.

Nel 2020 Riot Games raddoppierà e porterà i Worlds addirittura in sei città cinesi. "Abbiamo costruito uno studio di trasmissione a Shanghai in grado di gestire cinque stream simultanei da tutta la Cina", ha dichiarato John Needham, Head di League of Legends Global. "Sfrutteremo questa infrastruttura in cui Leo Lin, capo di Riot Games China e Tencent hanno investito per produrre lo spettacolo più grande che voi abbiate mai visto negli esport e uno dei più grandi mai visti nella storia dello sport."

Nel 2017, Riot Games ha battuto il record per un pubblico pagante in un evento esport con 45.000 fan presenti allo Stadio Nazionale di Pechino. Pensate che i bagarini fuori dallo stadio vendevano posti a sedere per oltre 1.000 Dollari. Nel 2020, Riot punta a superare il precedente record organizzando la finale allo stadio di Shanghai, che ospita oltre 56.000 posti a sedere.

Riot Games, per l’occasione, pare che cambierà la struttura del main stage in modo da mettere i giocatori e il palco al centro dello stadio e far si che gli spettatori possano occupare tutto lo stadio. "Non è solo esport, è un momento culturale", ha dichiarato Lin. "Inoltre, speriamo non sia solo un mese: vogliamo celebrare durante tutto l'anno. I fan non hanno bisogno di altri 12 mesi di attesa. Possiamo iniziare da gennaio, Febbraio, non lo so. Vogliamo renderlo un periodo più lungo in cui possiamo festeggiare."