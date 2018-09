LoL: xQc sospeso ancora una volta, in modo permanente, da League of Legends

Agosto non è stato proprio il mese di Félix "xQc" Lengyel. A poche settimane dalla sospensione dell'account di Overwatch, xQc è stato definitivamente bannato anche da League of Legends.

L'ex giocatore del Dallas Fuel si era buttato sullo stream di League of Legends quando ha ricevuto un messaggio in-game che diceva che era stato bandito dal MOBA di Riot Games.

"Dal momento che una segnalazione di un giocatore ha evidenziato che le tue comunicazioni all'interno del gioco sono estremamente offensive, il tuo account è stato sospeso in modo permanente", si legge nel messaggio. "Sei tra lo 0,006 percento dei giocatori di League of Legends abbastanza negativo da essere permanentemente bannato." "Dal momento che una recensione innescata da un giocatore ha rilevato che le tue comunicazioni all'interno del gioco sono estremamente infiammatorie e offensive, il tuo account è stato sospeso in modo permanente".

Il messaggio ha suggerito, con alcuni esempi, che la comunicazione in-game di xQc era "di gran lunga inferiore agli standard della community di League of Legends".

Il biondo canadese, insomma, in questo 2018 non ha fatto altro che ricevere punizioni. Da chiunque. È stato prima sospeso dalla Overwatch League per quattro giorni e multato $ 2000 a gennaio per aver fatto commenti omofobi su un altro giocatore della lega targata Blizzard durante il suo streaming su Twitch.

XQc è stato successivamente sospeso il 9 marzo per quattro partite e multato $ 4.000 per aver utilizzato un emote "in un modo denigratorio e razzista" nella chat stream della Overwatch League. La Overwatch League ha anche citato il "linguaggio offensivo" di xQc sia nei confronti dei caster che degli altri giocatori in streaming e sui social media.

È stato infine allontanato dai Dallas Fuel l'11 marzo. La buona notizia, per xQc, però, è che è ancora in grado di giocare nella Coppa del Mondo di Overwatch a partire dal 15 settembre.