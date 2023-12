Lolliopo Chainsaw RePOP confermato per il 2024, ma quando esce?

Pensato inizialmente come un remake del gioco originale pubblicato nel 2012, Lollipop Chainsaw RePOP sarà una remastered venendo dunque ridimensionata in termini di portata ed ambizioni. In ogni caso c'è molta curiosità di rivedere in azione l'avventura con protagonista Juliet Starling, forse non troppo lontana nel tempo.

Attraverso un post su Twitter/X Yoshimi Yasuda di Dragami Games, il team che si sta occupando della riedizione dell'opera targata Grasshopper Manufacture, conferma che Lollipop Chainsaw RePOP verrà pubblicato nel corso del 2024, invitando i fan a restare sintonizzati per ulteriori novità sul progetto. Per il momento però non ci sono dettagli più chiari su quando l'opera verrà effettivamente pubblicata: Yasuda non cita infatti nessuna finestra di lancio più specifica, limitandosi a confermare l'uscita del gioco per il prossimo anno e confermando che è anche in lavorazione una statuina promozionale raffigurante Juliet.

Annunciato nel luglio del 2022 in qualità di remake dell'opera vista su PlayStation 3 e Xbox 360 oltre un decennio fa, Lollipop Chainsaw RePOP era inizialmente previsto per il 2023, ma lo sviluppo si è poi protratto molto più a lungo del previsto venendo poi riadattato in una Remastered più semplice da realizzare. L'opera dovrebbe rivelarsi piuttosto fedele alla controparte originale ed è stato confermato che Lollipop Chainsaw RePOP avrà costumi senza censura. Ora non resta che vedere in azione quanto prima la nuova versione rimasterizzata.