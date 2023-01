Lollipop Chainsaw: un cosplay di Juliet Starling, la bionda cheerleader pronta al ritorno

In tanti anni di produzione di videogiochi, che dura da praticamente cinquant'anni, si è visto di tutto. Ogni periodo ha portato con sé innovazioni ed evoluzioni dei vari generi, portando quindi a tante tipologie di giochi e visioni differenti. In questo contesto, non si può dimenticare il lavoro di Suda51 con il divertente Lollipop Chainsaw.

In molti ricorderanno la cheerleader con motosega a caccia di zombi, un trinomio che già di suo fa capire che tipo di prodotto ci si può ritrovare davanti giocando a Lollipop Chainsaw. La verità è che questo lavoro del produttore, pubblicato nel 2012 su PlayStation 3 e Xbox 360, è rimasto impresso nella mente di molti per il suo stile fumettistico e umoristico e non a caso si sta parlando da tempo di un remake.

L'uscita di Lollipop Chainsaw Remake nel 2023 è la conferma della popolarità di questo micro universo che tornerà a breve sulla nuova generazione di console, ma sempre con Juliet Starling protagonista. La cheerleader con motosega ovviamente si presenta in versione rifatta, con undici anni di miglioramento grafico sulle spalle e quindi tratti meglio definiti e una silhouette più affinata.

Il divertimento con Lollipop Chainsaw Remake dovrà attendere, ma intanto c'è chi non ha dimenticato il personaggio come Peach, che si traveste e propone l'iconica protagonista in questo scatto disponibile in basso. Anche qui, la ragazza è sempre bionda con i capelli legati in due codini, ha top e gonna da cheerleader e una motosega pericolosa tra le mani. Vi piace questo cosplay di Juliet Starling da Lollipop Chainsaw?