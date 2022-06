Lollipop Chainsaw 'è tornato', ma non si sa come: revival del gioco di SUDA51 e James Gunn

Già in occasione dello scorso anno si era iniziato a discutere di un possibile ritorno in scena di Lollipop Chainsaw, Action game di epoca PlayStation 3 e Xbox 360.

Firmato dall'eccentrico SUDA 51 e dal regista James Gunn, il titolo si è nel tempo guadagnato una significativa base di appassionati, tramutandosi in una sorta di cult videoludico. Ebbene, sembra che questo affetto sarà presto ripagato, con un ritorno sulle scene ufficialmente in programma per Lollipop Chainsaw.

Ad annunciarlo è Yoshimi Yasuda, ex CEO di Kadokawa Games, publisher del titolo di SUDA 51. Di recente, il dirigente ha abbandonato la sua storica compagnia, per fondare una nuova azienda, battezzata Dragami Games. A breve distanza, Yasuda ha smosso le acque con un sintetico Tweet, nel quale ha comunicato l'imminente ritorno dell'IP. "Lolipop Chainsaw tornerà grazie a Dragami Games. -si legge nel cinguettio - Per favore attendete ulteriori notizie". Al momento, non è chiaro in quale forma si attuerà questo ritorno, se con una remastered, un remake o, eventualmente, un nuovo capitolo.



Sembra dunque che il neonato publisher avrà la possibilità di riportare in scena l'Action di Gunn e SUDA 51, a ben dieci anni di distanza dal suo primo debutto. In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che l'autore giapponese, celebre per aver dato i natali alla serie di No More Heroes, ha di recente fatto la sua apparizione al folle Devolver Digital Showcase 2022.