Lollipop Chainsaw: i gioco di Suda51 e James Gunn tornerà con una Remastered?

Giornata di indiscrezioni quella di oggi: dopo le voci sul possibile ritorno di Alice alimentate dal suo stesso creatore, giunge alla nostra attenzione anche un'indiscrezione che vuole Lollipop Chainsaw sul punto di rientrare in gioco.

La voce, prontamente rimbalzata su Reddit e altri social, ha avuto origine da Oops Leaks, lo stesso leaker che nei giorni scorsi ha divulgato alcune presunte informazioni sul prossimo Bioshock. Stavolta è stato ben più avaro di dettagli, dal momento che si è limitato a condividere un terzetto di emoticon che ritraggono un lecca-lecca, delle catene e una sega - indizi che puntano inequivocabilmente a Lollipop Chainsaw.

Cosa sta cercando di dirci il leaker? Al momento la teoria più accreditata vuole, un'ipotesi che non ci appare poi così remota. In attesa di informazioni ufficiali, vi ricordiamo che stiamo parlando di, sviluppato da Grasshopper Manufacture e scritto da Masahiro Yuki con la collaborazione del(Guardiani della Galassia 1&2, The Suicide Squad). Lanciato originariamente per PlayStation 3 e Xbox 360, non è mai stato riproposto altrove, neppure su PC. La protagonista è Juliet, una cacciatrice di zombi (e amante dei lecca-lecca) munita di motosega. Ad accompagnarla c'è la testa parlante del suo fidanzato decapitato, che nel corso del gioco offre suggerimenti, consigli e battute improbabili. Leggete la nostra recensione di Lollipop Chainsaw