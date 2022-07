Lollipop Chainsaw Remake annunciato, esce nel 2023

Avevamo avuto dei sentori nei mesi scorsi e finalmente è ufficiale: Dragami Games ha annunciato Lollipop Chainsaw Remake (titolo provvisorio) in arrivo nel 2023 per festeggiare il decimo anniversario del gioco di Suda51.

Lollipop Chainsaw è stato lanciato nel 2012 su Xbox 360 e PS3 venendo accolto come una delle più originali opere di Suda51, celebre per la serie No More Heroes. Juliet, studentessa in California, si trova alle prese con orde di zombie e nemici fuori di testa da eliminare con la fida motosega!

Dragami Games è stata fondata il primo luglio scorso da un gruppo di ex dipendenti di Kadokawa Games, al momento lo staff conta circa 30 persone, il CEO di Dragami Games fa sapere che Lollipop Chainsaw Remake manterrà la filosofia dell'originale andando però a migliorarne alcuni aspetti, ad esempio la colonna sonora verrà modificata a causa della difficoltà nel reperire le licenze dei singoli brani, inoltre la grafica sarà "più realistica" pur mantenendo l'estetica Bubble Gum che ha contribuito al successo della produzione.



Al momento purtroppo non sappiamo altro, Dragami Games ha acquistato l'IP di Lollipop Chainsaw da Kadokawa Games con l'obiettivo di produrre un remake in uscita nel 2023, le piattaforme di destinazione non sono ancora state rese note.