Lollipop Chainsaw Remake si rifà vivo: è questa la 'nuova' Juliet Starling?

Durante l'estate del 2022 è stato confermato a sorpresa un remake di Lollipop Chainsaw, titolo di culto realizzato da Suda51 e pubblicato nel 2012 su PS3 e Xbox 360. Il rifacimento è in lavorazione presso gli studi di Dragami Games, ma è velocemente sparito dai radar subito dopo l'annuncio.

Ancora non è visto nulla del progetto, e l'unica certezza al momento è che Lollipop Chainsaw Remake avrà alcuni cambiamenti rispetto al gioco originale, ma punta comunque a restare fedele al titolo del 2012. Anche se per adesso sono ignote le piattaforme su cui verrà pubblicato, l'uscita di Lollipop Chainsaw Remake è prevista per il 2023, e la stessa Dragami Games lo ha ricordato su Twitter in un messaggio di auguri di buon anno rivolto ai fan.

Ciò lascia intendere che i lavori sul gioco stanno proseguendo, ma ad attirare l'attenzione è la presenza della protagonista del gioco, Juliet Starling, nel post di auguri fatto dagli sviluppatori. Gli autori potrebbero dunque aver mostrato il modello poligonale aggiornato di Juliet che, come fatto notare da alcuni giocatori, sarebbe un minimo più curato rispetto a quanto visto nel titolo originale.

Se dovesse effettivamente trattarsi del look definitivo, in ogni caso, non ci sarebbero particolari differenze tra la "nuova" e la "vecchia" Juliet, che si presenterebbe con uno stile ed un vestiario praticamente identico a quanto visto nel Lollipop Chainsaw del 2012; ciò sarebbe inoltre un'ulteriore conferma concreta sulle intenzioni di Dragami Games di rimanere fedele a quanto già fatto da Grasshopper Manufacture in passato.

Ricordiamo che Suda51 e James Gunn non sono coinvolti nello sviluppo di Lollipop Chainsaw Remake, e si attendere di vedere un primo trailer concreto per capire quale direzione prenderà il progetto.