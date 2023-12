Lollipop Chainsaw Repop, un cosplay della cheerleader Juliet si prepara alle orde di zombi

Uscito nel 2012, Lollipop Chainsaw è uno dei giochi più sottovalutati di PlayStation 3. L'action adventure hack 'n' slash di Suda51 e Grasshopper Manufacture non venne accolto con i giusti meriti, ma è riuscito comunque a ritagliarsi la sua fanbase. La cheerleader Juliet Starling torna nel cosplay di Alice Junkenstein.

Lollipop Chainsaw è la storia di una cheerleader a caccia di zombie. Juliet è una ragazza come le altre, che un giorno si reca al San Romero High School per incontrare il suo fidanzato Nick. L'intero istituto è tuttavia invaso da orde di non morti, che affronterà estraendo una motosega dalla sua borsetta. Proprio quando si riunisce con Nick, però, il ragazzo viene morso da uno zombie. Per evitare che anche lui si trasformi, Juliet decapita di netto Nick facendolo diventare il suo portachiavi su misura.

Con il tempo i fan hanno imparato ad apprezzare la follia di Suda51, tanto che nel 2024 arriverà una remaster di Lollipo Chainsaw. Inizialmente 'Repop' doveva essere un completo remake, ma il team di Dragami Games, sviluppatore giapponese fondato da ex di Kadokawa che include anche Suda51, ha confermato che si tratterà invece di un gioco rimasterizzato.

In questo cosplay di Juliet da Lollipop Chainsaw ritroviamo la bionda cheerleader con indosso la divisa da supporter dei San Romer Knights. Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto dimenticandovi la sua motosega!