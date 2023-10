Lollipop Chainsaw RePOP non è più un remake, sarà una remaster

Siete preoccupati per il remake di Lollipop Chainsaw? State tranquilli, potete togliervi questo pensiero dalla mente dato che il remake del gioco di Suda51 non esiste più. Il gioco è stato cancellato? No, ma ha cambiato forma.

Ad annunciarlo è Yoshimi Yasuda, Presidente di Dragami Games, che su X fa sapere di "aver ascoltato i feedback del pubblico" e per questo il focus del gioco è cambiato da remake completo a remaster. Non ci sono altri dettagli in merito purtroppo, nel messaggio si parla genericamente di un cambio di focus su richiesta della community, la quale ha più volte espresso i suoi dubbi sul remake, per questo la compagnia ha optato per una versione rimasterizzata di Lollipop Chainsaw.

Lollipop Chainsaw RePOP è atteso per il 2024 su piattaforme non ancora specificate. Dragami Games è un nuovo team giapponese fondato da ex membri di Kadokawa Games, ricordiamo che Suda51 e James Gunn non sono coinvolti nel ritorno di Lollipop Chainsaw.

Nei mesi scorsi si è parlato di "un remake di Lollipop Chainsaw fedele all'originale", dichiarazione che dovrebbe valere ora ancora di più considerando che ci troveremo di fronte ad un gioco rimasterizzato e non ad un remake che andrà a modificare o stravolgere storia e gameplay.