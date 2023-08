Lollipop Chainsaw RePOP: il remake ha un titolo ufficiale, ma non arriva nel 2023

Dal primo annuncio del remake di Lollipop Chainsaw è trascorso circa un anno, con il reveal del progetto risalente al luglio del 2022. Ora, da Dragami Games arrivano importanti aggiornamenti sul progetto.

Con il Tweet che trovate in calce, il producer del gioco, Yoshimi Yasuda, ha infatti annunciato un posticipo per il lancio del titolo. Originariamente in programma entro la fine del 2023, l'esordio del rifacimento tarderà dunque ancora un po'. La software house giapponese spiega di aver bisogno di più tempo per poter portare a termine il progetto e rifinirlo con la qualità che merita. Di conseguenza, si annuncia, il remake dovrebbe ora raggiungere il mercato nel corso dell'estate del 2024.



Alla notizia non si è purtroppo accompagnato nessun nuovo trailer o dettaglio su quelle che saranno le caratteristiche della produzione. Dragami Games ha però confermato che il titolo definitivo del remake sarà Lollipop Chainsaw RePOP. L'opera originariamente firmata da Grasshopper Manufacture e SUDA51 si farà dunque attendere ancora per qualche tempo.



I mesi estivi stanno portando con sé molteplici rinvii nel mondo dei videogiochi. Di recente, ad esempio, sono stati confermati alcuni ritardi su diversi giochi PS5 sviluppati dai PlayStation Studios, mentre sul fronte Indie, proprio quest'oggi è stato annunciato il posticipo di Crowsworn.