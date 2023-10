Lollipop Chainsaw RePOP: è ufficiale, il remake avrà costumi senza censura

In attesa di poterne sapere di più su Lollipop Chainsaw RePOP, ossia il remake del celebre action di Suda51, uno degli attuali sviluppatori ha svelato un particolare molto interessante per quel che concerne la personalizzazione della protagonista.

Tramite un post pubblicato sul suo account personale di X, il social network noto al pubblico fino a qualche tempo fa con il nome di Twitter, il game designer Yoshimi Yasuda non solo ha confermato ufficialmente che il rifacimento del gioco includerà una serie di costumi aggiuntivi, ma anche che alcune di queste skin per la giovane protagonista non verranno censurate.

Sebbene lo sviluppatore abbia dichiarato che questi costumi riusciranno a soddisfare le aspettative dei fan, è evidente che la frase lasci spazio a varie interpretazioni. L'unico dettaglio noto è che la skin da orsacchiotto pubblicata su X avrà anche una versione non censurata, ma non sappiamo se si faccia riferimento a dettagli macabri o ad eventuali scollature. In ogni caso, è probabile che questa ed altre skin riceveranno un trattamento simile.

Aspettando che Dragami Games sveli nuovi dettagli sul gioco, vi ricordiamo che Suda51 e James Gunn non saranno coinvolti nel remake di Lollipop Chainsae.