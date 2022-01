London Studio: ancora assunzioni per il nuovo gioco online tripla A per PS5

Sappiamo da tempo che Sony London Studio, software house londinese responsabile di Blood & Truth, PlayStation VR Worlds e SingStar, sta lavorando a un nuovo gioco tripla A online per PlayStation 5.

Lo storico studio vuole fare le cose in grande e intende realizzare un titolo all'altezza delle altre grandi esclusive della famiglia PlayStation, di cui fa parte. Per questo motivo è ancora impegnato nell'assunzione di nuovi talenti qualificati, una campagna acquisti che va avanti da molti mesi con l'obiettivo di ricostruire dalle fondamenta la struttura dell'intero team.

Stando a quanto si evince dalla job board del sito ufficiale, London Studio è alla ricerca di alcune figure professionali di spicco con esperienza nello sviluppo di giochi ad alto budget tripla A, tutte da impiegare in maniera permanente e non a tempo determinato. Tra di esse figurano un Lead Character Artist, un Lead Producer, un Lead Level Designer, un Lead Technical Artist, un Lead Online Programmer, un Procedural Technical Artist e un Senior Gameplay AI Programmer. In uno degli annunci di lavoro viene richiesta dimestichezza con la progettazione di games-as-a-service e giochi a sviluppo continuo, quindi è possibile che il nuovo gioco di London Studio possa essere ascritto proprio a questa categoria di videogiochi.

Non conosciamo altri dettagli sul progetto. Sappiamo che London Studio conta circa 80 sviluppatori al momento, quindi, viste le ambizioni AAA, potrebbe essere l'unico videogioco attualmente in sviluppo nei suoi studi. Ciò che è certo, è che il futuro appare roseo per i giocatori PlayStation: London Studio è solo uno dei 17 team first party di Sony al lavoro su esclusive PS5, PS4 e PS VR2.