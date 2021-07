Lone Echo 2: ecco la data di lancio del nuovo gioco VR degli autori di The Order 1886

Dopo essere stato presentato per la prima volta all'Oculus Gaming Showcase, Lone Echo 2, la nuova avventura Sci-Fi per dispositivi VR di Ready at Dawn (gli autori di The Order 1886), ha ricevuto una data di lancio ufficiale.

Dopo il grande successo del primo capitolo, Lone Echo tornerà con il promettente sequel il 24 agosto. Il titolo sarà pubblicato esclusivamente su Oculus Rift al prezzo di 39,99 dollari ma, come leggiamo sul portale ufficiale di Oculus, sarà giocabile anche su Quest tramite Oculus Link o Air Link, a patto di disporre di un PC abbastanza potente da reggere il tutto. Acquistando Lone Echo 2 avrete diritto ad un chassis gratuito per l'avatar in Echo VR, identico al VEGA X-3 di Jack in Lone Echo 2.

In Lone Echo 2, giocheremo ancora una volta nei panni di Jack in un'altra avvincente avventura al fianco di Liv. Il sequel riporta tutte le caratteristiche innovative che hanno reso il capostipite della serie così popolare, inclusi i controlli a gravità zero, la grafica accattivante e la storia fortemente emotiva. Utilizzeremo un nuovo assortimento di strumenti per superare sfide complesse e fare scoperte sorprendenti nello spazio profondo in un futuro remoto.

Se vi foste persi il primo capitolo (qui trovate la nostra Recensione di Lone Echo), potrebbe farvi piacere sapere che il gioco è in sconto a 9,99 euro da oggi e sino al 24 agosto, giorno di uscita del seguito.